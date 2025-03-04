JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 105 RT dan 5 ruas jalan terendam imbas hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta sejak kemarin.
“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 105 RT dan 5 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan kepada wartawan Selasa (4/3/2025).
Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 12 RT yang terdiri dari:
Kel. Rawa Buaya
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Kebon Jeruk
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 100 cm
Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
Kel. Kedoya Selatan
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 70 s.d 90 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
Kel. Kembangan Selatan
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Jakarta Selatan terdapat 46 RT yang terdiri dari:
Kel. Lenteng Agung
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 100 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cipulir
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 200 cm
Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
Kel. Pondok Pinang
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 100 s.d 140 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
Kel. Pengadegan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 100 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Rawajati
Jumlah: 7 RT
Ketinggian: 170 s.d 350 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cilandak Timur
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 50 s.d 110 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut