105 RT di Jakarta Kebanjiran Imbas Hujan Deras, Berikut Sebarannya

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 105 RT dan 5 ruas jalan terendam imbas hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta sejak kemarin.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 105 RT dan 5 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan kepada wartawan Selasa (4/3/2025).

Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 12 RT yang terdiri dari:

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Kebon Jeruk

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 100 cm

Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

Kel. Kedoya Selatan

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 70 s.d 90 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

Kel. Kembangan Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Selatan terdapat 46 RT yang terdiri dari:

Kel. Lenteng Agung

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 100 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cipulir

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 200 cm

Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

Kel. Pondok Pinang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 100 s.d 140 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

Kel. Pengadegan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 100 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Rawajati

Jumlah: 7 RT

Ketinggian: 170 s.d 350 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cilandak Timur

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 50 s.d 110 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut