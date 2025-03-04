Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir, Ketinggian Capai 150 Cm

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |15:44 WIB
BEKASI - Hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Adapun ketinggian air rata-rata, 20-150 cm itu merendam 7 kecamatan di wilayah tersebut.

“Tujuh kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Setu, Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Utara, Bojongmangu,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi, Selasa (4/3/2025).

Dodi mengatakan, banjir terjadi disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi selama berjam-jam pada Senin (3/3/2025 malam, dan luapan kali kiriman air dari wilayah Bogor dan sekitarnya.

Selain itu, kata Dodi, kondisi diperparah oleh buruknya sistem drainase di beberapa wilayah, menyebabkan air sulit surut.

"Akibatnya, ratusan rumah terendam, akses jalan terganggu, dan aktivitas warga lumpuh. Sejumlah warga harus dievakuasi karena air sudah memasuki rumah mereka," ucapnya.

