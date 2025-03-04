Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebingan di Megamendung Bogor Timpa Rumah, Ibu Hamil Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |15:54 WIB
Tebingan di Megamendung Bogor Timpa Rumah, Ibu Hamil Jadi Korban
Longsor Megamendung
A
A
A

BOGOR - Tebingan di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor longsor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

"Dikarenakan hujan deras yang cukup lama dan kontur tanah yang labil mengakibatkan tebingan TPT mengalami longsor yang berdampak pada rumah warga," kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Adapun tebingan yang longsor memiliki tinggi kurang lebih 5 meter, panjang 16 meter dan lebar 6 meter. Material longsor itu menimpa bagian dua kamar.

"Dinding serta jendela jebol pada dua kamar tidur," jelasnya.

Dalam kejadian ini dua orang yakni ibu Nenah (45) mengalami luka ringan dan Siti Nurodiatul Jannah (19) yang tengah hamil mengalami luka sedang.

"Sudah dalam penanganan pihak medis," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
