Nekat Terobos Banjir, Mobil Terseret Arus hingga 30 Meter di Setu Bekasi

BEKASI - Sebuah video memperlihatkan mobil nekat terobos banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, viral di media sosial pada Selasa (4/3/2025). Dalam video yang beredar mobil putih jenis SUV itu terseret arus banjir hingga 20 meter.

Sejumlah warga terdengar sudah memperingatkannya agar tidak menerobos. Namun pengendara tetap memaksa hingga arus banjir yang sangat kuat membuat mobil terseret.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi membenarkan, kejadian itu terjadi di Kampung Nawit, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

"Iya kejadian sekitar jam 6 pagi, korbannya satu orang," ungkap Dodi saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).