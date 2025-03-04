Tangsel Diterjang Banjir, BPBD Evakuasi Warga yang Terdampak

TANGSEL - Sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terendam banjir akibat hujan intensitas ringan hingga sedang, yang mengguyur sejumlah daerah sejak Senin 3 Maret 2025 hingga dini hari Selasa (4/3/2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel langsung bergerak cepat dengan menurunkan tim evakuasi, dan perahu karet untuk menyelamatkan warga yang terjebak banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Tangsel, Sutang Suprianto menegaskan, bahwa timnya tengah bekerja maksimal untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

"Saat ini air masih menggenang, kita fokus pada evakuasi warga dengan perahu karet," ujar Sutang dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Ratusan keluarga terdampak dalam bencana alam ini. Sebagian warga harus mengungsi ke fasilitas sosial seperti masjid dan musala.

Saat ini, tim BPBD Tangsel masih berfokus pada penyelamatan warga di lokasi-lokasi terdampak parah.

"Kemudian ketika kondisi sudah surut kita akan distribusikan bantuan logistik seperti matras, sembako, paket kebersihan, dan sebagainya," kata dia.