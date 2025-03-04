Banjir Kepung Bekasi, Pasien RSUD Terpaksa Dievakuasi

BEKASI - Banjir yang mengepung sejumlah titik di Bekasi, berdampak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Pasalnya air yang merendam kawasan rumah sakit membuat pelayanan jadi terganggu, Selasa (4/3/2025).

Dirut RSUD, Kusnanto Saidi menceritakan, sekitar pukul 02.30 WIB dini hari, luapan kali Bekasi mulanya hanya merendam akses jalan antara gedung A, jembatan dan ke gedung E dan F. Kemudian satu jam setelahnya air merendam basement gedung E.

"Kemudian dalam waktu yang tidak cukup lama 1 jam kurang lebih 3.30 WIB saya mendapatkan laporan air sudah menggenang masuk ke dalam basement di gedung E dan panel listrik dipadamkan karena khawatir terjadi konsleting," ujar Kusnanto melalui rekaman video yang diterima.

Setelah mendengar kabar itu, dirinya langsung bergegas ke RSUD untuk memastikan pasien di ICU bisa dievakuasi secara maksimal. Para pasien ini dievakuasi ke Gedung A, karena di sana masih bisa mengaksesnya listrik.

"Berjalan waktu sampai jam 6 pagi ternyata air makin meluap masuk ke basement gedung F dan panel listrik pun dimatikan atas arahan dari PLN karena kita khawatir terjadi konsleting," tuturnya.

"Semoga ini segera selesai banjir ini, dan pasien-pasien dalam keadaan selamat," tambahnya.