HOME NEWS MEGAPOLITAN

Personel Polri dan TNI Bagikan Makanan ke Korban Banjir Sawangan Depok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |16:16 WIB
Personel Polri dan TNI Bagikan Makanan ke Korban Banjir Sawangan Depok
Warga Korban Banjir di Depok Dapat Bantuan Makanan. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Banjir melanda Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Polri-TNI pun sigap membagikan makanan ke warga yang terdampak.

Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras, Dandim 05/08 Depok Kolonel Iman, dan Camat Sawangan Anwar Nasihin turun menyambangi lokasi bencana. 

"Hari ini kami dari jajaran Polres Metro Depok dengan Kodim Kota Depok melalui kegiatan pemantauan didampingi Pak Camat hari ini kita di Kelurahan Sawangan Baru. Tentu kita ikut berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita yang terdampak banjir hari ini," ujar Abdul, Selasa (4/3/2025).

Mereka bersama-sama memberikan mie instan kepada warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing menggunakan perahu karet. Tampak banjir di lokasi juga mulai surut.

"Ini ada beberapa lokasi yang kita petakan. Ada yang hari ini di sini, Kelurahan Sawangan Baru ini masih ada genangan air dan ada beberapa tempat yang sudah surut. Alhamdulillah kami dari jajaran pemerintah, Kodim, Polres, dan juga pemerintah daerah ikut membantu masyarakat," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
