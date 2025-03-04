Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mega Bekasi Hypermall Kebanjiran, 700 Toko Terendam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:18 WIB
Mega Bekasi Hypermall Kebanjiran, 700 Toko Terendam
Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak 700 toko di lantai dasar Mega Bekasi Hypermall teredam banjir pada Selasa (4/3/2025). Masuknya air ke pusat perbelanjaan itu dikarenakan meluapnya Kali Bekasi.

Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdiana menyampaikan, pasca diterjang luapan kali Bekasi ketinggian air di lantai dasar berkisar 1,5 meter. Dia menyampaikan luapan air mulai masuk sekitar pukul 10.00 WIB.

"Informasi dari pihak mega Bekasi hypermall ini, tadi sekitar jam 10 pagi. Saat ini air tergenang di lantai dasar 1,5 Centimeter, dan dimana sekitar 700 unit toko yang ada dibawah tergenang," kata Dedi kepada wartawan di Mega Bekasi Hypermall.

Kini pihak pengelolaan mall menutup sementara aktivitas perbelanjaan. Para pegawai toko pun nampak masih berusaha menyelematkan barang yang berserakan hanyut di genangan air.

