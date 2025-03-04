TPA Cipeucang Overload, Sampah Menumpuk hingga Badan Jalan di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Tumpukan sampah memenuhi sejumlah titik lokasi di Jalan RE Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (04/03/25). Hal itu terjadi lantaran truk-truk pengangkut tak datang mengangkut.

Tumpukan sampah di sisi jalan RE Martadinata itu meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Para pengendara yang melintas pun terpaksa ekstra hati-hati akibat permukaan jalan licin dikotori cairan dari kantong sampah.

Beberapa pedagang di Pasar Cimanggis mengatakan, penumpukan terjadi akibat keterlambatan pengangkutan sampah oleh truk-truk Dinas Lingkungan Hidup (LH).

"Biasanya diangkut tiap hari, tapi belakangan ini sering telat. Akibatnya numpuk dan bau," kata Yunus, pedagang pasar.

Keluhan disampaikan pula oleh pengendara dan warga yang melintas. Mereka mengatakan, tumpukan sampah yang ditimpa cuaca hujan dan panas mengakibatkan munculnya aroma busuk sejak beberapa hari kemarin.