Bupati Bogor Minta Bantuan BNPB untuk Modifikasi Cuaca

BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan rekayasa, atau modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Bogor.

"Kita berharap dari BNPB dapat membantu wilayah Kabupaten Bogor untuk melakukan modifikasi cuaca," kata Rudy kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Sebab, berdasarkan prediksi BMKG curah hujan masih cukup tinggi di Kabupaten Bogor dalam beberapa hari ke depan. Sehingga, pihaknya harus segera mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Apabila kita diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi terus menerus seperti sekarang, kita tidak ingin hal yang tidak kita inginkan terjadi," ungkapnya.

Di samping itu, tambah Rudy, pihaknya menyiapkan posko bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bogor. Posko tersebut berisikan berbagai fasilitas untuk warga yang terdampak bencana.

"Kita menentukan pertama posko utama, di wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Posko dilengkapi dengan beberapa fasilitas kesehatan, logistik semuanya ada disitu, lalu pendataan masing-masing wilayah semuanya masuk ke situ," pungkasnya.

(Awaludin)