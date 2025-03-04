JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kembali mencatat adanya peningkatan jumlah RT yang tergenang imbas hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta sejak kemarin.
“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 122 RT dan 2 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 19 RT yang terdiri dari:
Kel. Duri Kosambi
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Luapan Kali Angke
Kel. Kedaung Kali Angke
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 35 cm
Penyebab: Luapan Kali Angke
Kel. Rawa Buaya
Jumlah: 6 RT
Ketinggian: 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi