122 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terbanyak di Jaktim

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kembali mencatat adanya peningkatan jumlah RT yang tergenang imbas hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta sejak kemarin.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 122 RT dan 2 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 19 RT yang terdiri dari:

Kel. Duri Kosambi

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Luapan Kali Angke

Kel. Kedaung Kali Angke

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Luapan Kali Angke

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 6 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi