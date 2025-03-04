Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

122 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terbanyak di Jaktim

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:34 WIB
122 RT di Jakarta Terendam Banjir, Terbanyak di Jaktim
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kembali mencatat adanya peningkatan jumlah RT yang tergenang imbas hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta sejak kemarin.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 122 RT dan 2 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 19 RT yang terdiri dari:

Kel. Duri Kosambi

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Luapan Kali Angke

Kel. Kedaung Kali Angke

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Luapan Kali Angke

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 6 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252//pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement