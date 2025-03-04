4.971 KK Terdampak Banjir di Bojong Kulur Bogor

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, ada 4.971 KK yang terdampak bencana banjir yang terjadi di wilayah Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Jumlah terdampak 4.917 KK," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Dari jumlah tersebut, 47 orang di antaranya mengungsi di kantor desa setempat. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga itu bervariasi.

"Ketinggian banjir 50 sentimeter sampai dengan 500 sentimeter," jelasnya.

Adapun penyebab banjir tersebut karena hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah aliran Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga.

"Untuk saat ini banjir berangsur surut proses evakuasi masih dilakukan," pungkasnya.



(Awaludin)