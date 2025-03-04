Bocah 7 Tahun Hanyut Terseret Banjir di Tebet, Hingga Kini Belum Ditemukan

JAKARTA - Amar, bocah berusia sekira 7 tahun hanyut terseret arus banjir di daerah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Bocah tersebut dilaporkan hilang terseret arus banjir sekira pukul 14.51 WIB dan hingga kini belum ditemukan.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohammad Yohan membeberkan, kejadian tersebut terjadi ketika tim SAR mengevakuasi warga Kebon Baru yang kebanjiran.

Kemudian, kata Yohan, tim SAR sudah berhasil mengevakuasi sejumlah warga Kebon Baru yang kebanjiran menggunakan perahu karet. Namun, di perjalanan perahu karetnya terbalik akibat arus yang sangat deras.

Sebanyak tiga orang yang menumpang perahu karet tersebut hanyut dan dua di antaranya berhasil diselamatkan. Sementara itu, bocah berusia sekira 7 tahun bernama Amar masih hilang.

"Korban hanyut bernama panggilan Amar, jenis kelamin laki laki, usia kurang lebih 7 tahun, jam kejadian 14.51 WIB, alamat di Jalan J, Gang Perintis RT 010, RW 010," kata Yohan saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).

"Sampai dengan saat ini korban belum di temukan kembali," sambungnya.



(Khafid Mardiyansyah)