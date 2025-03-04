JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mendirikan posko pengungsian, untuk korban yang rumah terdampak banjir. Posko pengungsian dibangun di sejumlah titik banjir daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.
Adapun, berikut sebaran titik pengungsian korban banjir besar Jakarta :
Kampung Melayu
1. SDN Kampung Melayu 01/02 (260 Jiwa);
2. Masjid Jami Miftahul Huda (181 Jiwa);
Bidara Cina
3. RPTRA RT 10 RW 11 (48 Jiwa);
4. Masjid Abrol RT 12 RW 11 (71 Jiwa);
5. SKKT RT 6 dan 13 RW 11 (70 Jiwa);
6. Gereja Antonius (131 Jiwa);
7. GOR (599 Jiwa);
Cawang
8. Musholla Al Ishlah (53 Jiwa);
9. Ruko-ruko Pinggir Jalan (130 Jiwa);
10. Universitas Binawan (531 Jiwa);
Pejaten Timur
11. SDN 22 (450 Jiwa);
12. SMPN 46 (300 Jiwa);