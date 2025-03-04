Banjir Bekasi, Ruas Jalan Amblas Bak Ketiban Meteor

BEKASI - Jalan Kemang Pratama Raya, Kota Bekasi hancur akibat banjir yang menerjang wilayah Kota Bekasi, Selasa (4/3/2025). Adapun tepat di jalan yang rusak itu di bawahnya merupakan aliran Kali Bekasi.

Nampak bedasarkan video yang diterima, ruas jalan itu amblas membentuk lubang besar yang menghabiskan satu ruas jalan. Rembesan air kali Bekasi pun tampak membanjiri lubang tersebut.

Kanit Lantas Polsek Rawalumbu, AKP Suradi mengatakan, jalan yang amblas itu merupakan jembatan penghubung dari Pekayon menuju Kemang Pratama. Saat ini arus lalu lintas di TKP sementara ditutup.

“Lalu lintas saya tutup total sebelum jembatan, saya tutup total yang mengarah ke Kemang Pratama. Dialihkan baik kalau dari Pekayon kita luruskan lewat Jatiasih. Kalau yang dari Jatiasih kita luruskan mengarah ke Pekayon,” ujar Suradi saat dihubungi.