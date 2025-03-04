Nestapa Warga Jatiasih Bekasi Korban Banjir : Listrik Padam dan Minim Bantuan

JAKARTA - Banjir dahsyat melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025), dini hari. Bekasi menjadi daerah yang paling parah terendam banjir. Hingga saat ini, banjir di sejumlah daerah Bekasi dikabarkan belum juga surut.

Salah satu daerah yang masih terendam banjir parah yakni Komplek AL Sinar Pondok Benda, Jatiasih, Kota Bekasi. Banjir di daerah tersebut hampir menyentuh 2 meter. Atap rumah-rumah di daerah tersebut nyaris rata dengan banjir.

Paulina, warga Jalan Gambang 3 Komplek Al Sinar Pondok Benda mengabarkan, banjir masih menggenangi rumahnya hampir 19 jam. Paulina dan keluarganya terpaksa harus mengungsi di rumah tetangganya yang berlantai dua.

Sementara itu, Paulina mengaku belum banyak bantuan yang datang ke daerah rumahnya. Bahkan saat ini, ia dan warga Komplek AL Pondok Benda yang masih bertahan harus gelap-gelapan karena listrik dipadamkan.