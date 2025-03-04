Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nestapa Warga Jatiasih Bekasi Korban Banjir : Listrik Padam dan Minim Bantuan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:40 WIB
Nestapa Warga Jatiasih Bekasi Korban Banjir : Listrik Padam dan Minim Bantuan
Banjir di Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dahsyat melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025), dini hari. Bekasi menjadi daerah yang paling parah terendam banjir. Hingga saat ini, banjir di sejumlah daerah Bekasi dikabarkan belum juga surut.

Salah satu daerah yang masih terendam banjir parah yakni Komplek AL Sinar Pondok Benda, Jatiasih, Kota Bekasi. Banjir di daerah tersebut hampir menyentuh 2 meter. Atap rumah-rumah di daerah tersebut nyaris rata dengan banjir.

Paulina, warga Jalan Gambang 3 Komplek Al Sinar Pondok Benda mengabarkan, banjir masih menggenangi rumahnya hampir 19 jam. Paulina dan keluarganya terpaksa harus mengungsi di rumah tetangganya yang berlantai dua.

Sementara itu, Paulina mengaku belum banyak bantuan yang datang ke daerah rumahnya. Bahkan saat ini, ia dan warga Komplek AL Pondok Benda yang masih bertahan harus gelap-gelapan karena listrik dipadamkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188035//banjir_rob_di_indramayu-Vu7y_large.jpg
Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187771//bencana-HaTi_large.jpg
Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187768//tim_cook-FuCi_large.jpg
Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892//bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement