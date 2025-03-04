Puluhan Rumah Rusak Gegara Bencana Tanah Bergerak di Bojong Koneng

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor rusak karena pergerakan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, hanya saja terdapat ratusan warga yang terpaksa mengungsi.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, bencana pergerakan tanah itu terjadi sekira pukul 23.00 WIB pada Senin 3 Maret 2025. Pergerakan tanah dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama serta tanah labil.

"Mengakibatkan pergeseran tanah di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan beberapa unit rumah mengalami kerusakan," kata Adam dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan hasil pendataan, rinciannya terdapat 3 unit rumah rusak berat dan 2 unit rumah rusak sedang di wilayah RT 01 RW 09. Juga terdapat 13 unit rumah rusak berat, 25 unit rumah rusak sedang dan 24 unit rumah rusak ringan di wilayah RT 01 RW 09.