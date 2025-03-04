Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BNPB : 2.098 Warga Jakarta Terdampak Banjir 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |23:15 WIB
BNPB : 2.098 Warga Jakarta Terdampak Banjir 
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir masih menggenangi di beberapa kelurahan seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat hingga malam hari ini Selasa (4/3/2025).

"Total warga terdampak sebanyak 770 KK (2.098 jiwa), sedang data warga mengungsi sejumlah 313 KK (1.236 jiwa). Distribusi titik pengungsian berada di beberapa kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Sedangkan di Provinsi Banten, BNPB memonitor banjir terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 

Banjir melanda 7 desa pada 7 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 1.373 KK atau 4.157 jiwa terdampak bencana ini. Petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan dampak di lapangan. Sedangkan di Tangerang Selatan, 1.870 KK terdampak di 5 kecamatan. Hingga hari ini, Selasa (4/3), sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan genangan belum surut. 

