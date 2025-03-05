Polri Salurkan Bantuan dan Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Bekasi dan Depok

JAKARTA - Polri melalui jajaran Polda Metro Jaya dan Polres setempat, turun langsung membantu warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Bekasi dan Depok.

Di Bekasi, tim Detasemen Perintis melakukan patroli guna memastikan keamanan di lingkungan terdampak banjir.

Dalam patroli ini, tim yang berada di bawah Direktorat Samapta Korsabhara pimpinan Irjen Mulia Hasudungan Ritonga mengerahkan peralatan penyelamatan termasuk rantis rescue, perahu karet dengan mesin motor, pelampung, helm rescue, serta mesin penyedot air.

Tim Detasemen Perintis juga mengevakuasi warga di Perumahan Jaka Kencana, Kecamatan Bekasi Selatan. Sebanyak 29 personel diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak air.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga mendistribusikan bahan pangan kepada warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras bersama jajaran dan unsur TNI meninjau langsung kondisi banjir di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Bojongsari. Di daerah ini banjir yang disebabkan meluapnya kali Pesanggerahan merendam puluhan rumah dengan ketinggian air mencapai 150-200 cm.

Kapolres Metro Depok memberikan bantuan berupa 10 dus mi instan dan 10 dus air mineral kepada warga terdampak.