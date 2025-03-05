Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Langkah Pemerintah Selamatkan Eks Pekerja Sritex Diapresiasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |12:45 WIB
Langkah Pemerintah Selamatkan Eks Pekerja Sritex Diapresiasi
Buruh Sritex
A
A
A

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memuji kesigapan pemerintah untuk mengupayakan eks pekerja pabrik tekstil PT Sritex tidak kehilangan mata pencaharian setelah perusahaan stop beroperasi.

"Kemarin, Pak Presiden memanggil sejumlah menteri dan kurator untuk membahas. Hasilnya, ada investor baru yang siap mengambil alih aset Sritex dan para pekerja bisa kembali bekerja dalam dua minggu ke depan. Kita melihat pemerintah bergerak cepat, tidak mau ketidakpastian menghantui eks pekerja Sritex,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, dalam keterangan tertulis, Selasa 4 Maret 2025.

Dari sini, kata Andy, terlihat pemerintahan Prabowo Subianto sigap melihat situasi dan mencari solusi.

“PSI mengapresiasi langkah gercep pemerintah dalam menemukan solusi. Semoga tidak ada kendala dan para pekerja bisa kembali bekerja bisa segera terwujud,” kata Andy.

Pabrik tekstil PT Sritex Group di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 karena dinyatakan pailit. Total lebih dari 10 ribu karyawan terkena PHK.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buruh PSI Sritex
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187590//kapolri-khSP_large.jpg
Didapuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Hak dan Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186422//psi-iavs_large.jpg
PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186401//juru_bicara_psi_dedek_prayudi-xXBm_large.jpg
PSI Sebut Bakal Terjadi Pergeseran Norma Jika Kasus Ijazah Jokowi Disamakan dengan Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184011//demo_buruh_di_monas-kVTn_large.jpg
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement