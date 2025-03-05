Sungai Susua di Nias Selatan Meluap Tutup Jalan, 5 Warga Hanyut

NIAS SELATAN - Sungai Susua meluap dengan arus deras menutup akses jalan nasional di Desa Sinar Susua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Lima orang hanyut dan satu unit motor Supra terbawa arus sungai pada Rabu (5/3/2025) siang.

Curah hujan yang melanda Kepulauan Nias saat ini sangat diwaspadai kemungkinan kemungkinan buruk yang akan terjadi, terlebih bagi pegendera roda dua dan roda empat yang hendak melakukan perjalanan melintas jalan yang dilintasi luapan sungai.

Luapan banjir Susua ini menghanyutkan lima orang warga yang memaksakan diri melintas di jalan nasional tersebut, beruntung kelima korban berhasil diselamatkan warga lainnya dengan cepat.

Namun, satu unit kendaraan motor hanyut terbawa arus sungai hilang tanpa jejak. Dan hingga siang ini aktivitas warga lumpuh total, mereka yang hendak melakukan perjalanan menuju Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli memilih berhenti meski dalam waktu yang cukup lama.

"Siang ini sekitaran pukul 11.00 WIB (5/3/2025), ada lima orang yang hanyut namun berhasil diselamatkan. Dan satu unit motor Supra juga hanyut tanpa jejak terbawa arus, tak bisa diselamatkan," ucap warga sekitar yang ada dilokasi kejadian, Yakin Hulu kepada MNC Portal, Rabu (5/3/2025).