HOME NEWS NASIONAL

Komisi IV Desak Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Praktik Pengoplosan Beras

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |13:14 WIB
Komisi IV Desak Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Praktik Pengoplosan Beras
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras yang tengah viral di media sosial belakangan ini.

Tak hanya itu, Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan juga didesak untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.

“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, Rabu (5/3/2025).

legislator PKS itu menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Johan memandang, praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
beras oplosan DPR Oplos Beras
Telusuri berita news lainnya
