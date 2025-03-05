Instruksi Kapolri ke Personel Tangani Banjir Jabodetabek: Gerak Cepat Bantu Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian untuk bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Jabodetabek.

Instruksi tersebut sudah diserukan ke seluruh jajaran baik tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran atau kewilayahan. Operasi kemanusiaan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir.

"Sejak kemarin, Bapak Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, termasuk dari satuan-satuan yang ada di Mabes Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Trunoyudo memastikan, seluruh jajaran Kepolisian sudah bergerak dengan turun langsung ke lapangan. Personel Polri melakukan evakuasi serta menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak banjir.

"Dalam hal ini seluruh jajaran sudah turun. Yang pertama, sejak kemarin kita lihat dengan adanya bencana ini, kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Mitigasi dan antisipasi tindak lanjut, diantaranya adalah mengevakuasi para korban," ujarnya.