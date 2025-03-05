Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tinjau Banjir Parah di Perumahan Pondok Gede Permai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |14:27 WIB
Gibran Tinjau Banjir Parah di Perumahan Pondok Gede Permai
Gibran Tinjau Banjir Parah di Perumahan Pondok Gede Permai. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

BEKASI - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dia juga menyambangi tenda pengungsian yang didirikan di Kantor Logistik BNPB, Pondok Gede Permai.

Setibanya di lokasi, Gibran mulanya menemui para pengungsi terlebih dahulu di tenda pengungsian. Dia terlihat menyapa dan berbincang dengan para warga.

Setelah itu, dia meninjau perumahan PGP. Adapun lokasi tersebut sebelum terendam air setinggi tiga meter. Namun kini tinggal menyisakan lumpur-lumpur bekas banjir.

Tampak Gibran dengan mengenakan kemeja putih melihat rumah warga yang terdampak banjir. Dia juga tak menggunakan sepatu boots dalam tinjauannya.

Alhasil sepatu yang dikenakan Gibran pun penuh dengan lumpur. Namun karenakan lumpur kian tebal, akhirnya dia menggunakan sepatu boots.

 

Halaman:
1 2
      
