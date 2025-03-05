Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Warna Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo Berbeda? Ini Arti Warna Pink, Merah, dan Oranye

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |14:33 WIB
Kenapa Warna Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo Berbeda? Ini Arti Warna Pink, Merah, dan Oranye
Harvey Moeis dan Ferdy Sambo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Perbedaan warna rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan Ferdy Sambo sempat menarik perhatian publik, terutama di media sosial. Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, tampak mengenakan rompi berwarna pink, sementara Ferdy Sambo terlihat memakai rompi berwarna oranye. 

Hal ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai makna dan aturan di balik pemakaian rompi tahanan tersebut.

Untuk memahami perbedaan ini, berikut adalah penjelasan mengenai warna-warna rompi tahanan yang dikenakan oleh para tersangka, termasuk Harvey Moeis dan Ferdy Sambo.

Aturan pemakaian rompi tahanan dalam Pasal 10 dari peraturan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur warna rompi tahanan berdasarkan jenis kasus yang ditangani. Tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi atau pidana khusus diwajibkan memakai rompi berwarna pink (merah muda).  Terlihat pada Harvey Moeis, yang terjerat dalam kasus korupsi dan mengenakan rompi pink karena kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
