Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Libur Sekolah Mulai 21 Maret hingga 8 April 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |16:46 WIB
Menko PMK: Libur Sekolah Mulai 21 Maret hingga 8 April 2025
Menko PMK Pratikno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memastikan libur sekolah dan madrasah selama Idul Fitri 1446 Hijriah yakni mulai tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025.

Pratikno mengatakan, hal ini berdasarkan Surat Edaran Bersama tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mulanya, anak sekolah dijadwalkan akan libur sekolah pada tanggal 24 Maret 2025. Namun, dimajukan karena mendukung terbitnya SE terkait Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Yang awalnya mulai tanggal 24 ya, kita mulai lebih awal yaitu tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Jadi liburnya tanggal 21 Maret sampai 8 April, masuk sekolah tanggal 9 April," katanya saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773//libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/25/3188206//liburan-LCWd_large.jpg
Tips Menghemat Budget saat Berlibur ke Negara dengan Mata Uang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/25/3188195//jalan_jalan-T2kr_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Liburan Natal dan Tahun Baru Dekat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187671//menko_pmk_pratikno-lLdg_large.jpg
Pemerintah Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187568//menko_pmk_pratikno-Qmdo_large.jpg
Menko PMK Pastikan Kerumunan di Gudang Bulog Sibolga Bukan Penjarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement