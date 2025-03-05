Menko PMK: Libur Sekolah Mulai 21 Maret hingga 8 April 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memastikan libur sekolah dan madrasah selama Idul Fitri 1446 Hijriah yakni mulai tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025.

Pratikno mengatakan, hal ini berdasarkan Surat Edaran Bersama tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mulanya, anak sekolah dijadwalkan akan libur sekolah pada tanggal 24 Maret 2025. Namun, dimajukan karena mendukung terbitnya SE terkait Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Yang awalnya mulai tanggal 24 ya, kita mulai lebih awal yaitu tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Jadi liburnya tanggal 21 Maret sampai 8 April, masuk sekolah tanggal 9 April," katanya saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).