Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Minta Pemda Perbaiki Jalan Rusak dan Selesai Sebelum Lebaran 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |17:25 WIB
Mendagri Minta Pemda Perbaiki Jalan Rusak dan Selesai Sebelum Lebaran 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi, hingga Kabupaten/Kota untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan berlubang. Dia pun menargetkan agar selesai sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Jadi untuk peran Pemda sudah saya sampaikan melalui SE maupuan Zoom Meeting selain saya minta segara perbaiki infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten dan rusak dan berlubang," kata Mendagri saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Pasalnya, kata Tito, bahwa perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan. Sehingga diharapkan tidak berimbas pada lalu lintas nasional saat periode mudik. 

"Karena perlu waktu karena kalau terjadi kerusakan jalan, provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Tito pun mengungkapkan bahwa telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri terkait kesiapan rest area, dermaga, hingga pelabuhan.

"Tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan, saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah. Agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188856//mendagri_tito_karnavian_copot_sementara_bupati_aceh_selatan-0lcD_large.jpg
Mendagri Ungkap Bupati Aceh Selatan Umrah karena Tunaikan Nazar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188808//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-ZG8C_large.jpg
Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188802//mendagri_tito_karnavian_copot_sementara_bupati_aceh_selatan-xgs3_large.jpg
Bupati Aceh Selatan Dicopot Sementara, Wabup Ditunjuk Jadi Plt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188798//mendagri_tito_karnavian_copot_sementara_bupati_aceh_selatan-F1Bt_large.jpg
Bupati Aceh Selatan Dicopot Sementara Imbas Pergi Umrah saat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188534//prabowo-FGEA_large.jpg
Bermalam di Aceh, Prabowo Tambah Anggaran Provinsi Rp20 Miliar dan Kabupaten Rp4 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement