Mendagri Minta Pemda Perbaiki Jalan Rusak dan Selesai Sebelum Lebaran



JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi, hingga Kabupaten/Kota untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan berlubang. Dia pun menargetkan agar selesai sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Jadi untuk peran Pemda sudah saya sampaikan melalui SE maupuan Zoom Meeting selain saya minta segara perbaiki infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten dan rusak dan berlubang," kata Mendagri saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Pasalnya, kata Tito, bahwa perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan. Sehingga diharapkan tidak berimbas pada lalu lintas nasional saat periode mudik.

"Karena perlu waktu karena kalau terjadi kerusakan jalan, provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Tito pun mengungkapkan bahwa telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri terkait kesiapan rest area, dermaga, hingga pelabuhan.

"Tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan, saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah. Agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing," ujarnya.