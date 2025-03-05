Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Datangi KPK, Ajukan Protes Soal Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |17:48 WIB
Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Datangi KPK, Ajukan Protes Soal Ini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan usai mendengar berkas perkara kliennya akan dilimpahkan pada Kamis, 6 Maret 2025, besok.

Ronny menuturkan, mendengar informasi tersebut pihaknya pun memprotes perkembangan penanganan kasus dari Hasto tersebut.

“Karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenengan KPK,” kata Ronny kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Ronny menuturkan, pihaknya juga baru saja mengajukan saksi a de charge ke KPK.

“Kami mengajukan saksi a de charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap dua, pelimpahan tersangka dan alat bukti. Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK,” ujar dia.

 

