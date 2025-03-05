Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran Polri Berantas Kejahatan: Ungkap 6.881 Kasus Narkoba dalam 2 Bulan hingga Sita 1,2 Ton Sabu

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |17:56 WIB
Peran Polri Berantas Kejahatan: Ungkap 6.881 Kasus Narkoba dalam 2 Bulan hingga Sita 1,2 Ton Sabu
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Narkoba. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri berhasil mengungkap sebanyak 6.881 kasus peredaran gelap narkoba dalam kurun waktu dua bulan sejak Januari hingga Februari 2025, dan menangkap sebanyak 9.586 pelaku.

"Selama periode 1 Januari sampai dengan 27 Februari 2025, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta jajaran kewilayahan berhasil melakukan pengungkapan terhadap 6.881 kasus tindak pidana narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Dari pengungkapan itu polisi menyita barang bukti (barbuk) sebanyak 4,171 ton. Dengan rinciannya Sabu: 1,28 ton; ekstasi 346.959 butir setara 138,783 kg; lalu ganja 493 kg; kokain 3,4 kg; kemudian tembakau sintesis 1,6 ton.

"Lalu ada obat keras sebanyak 2.199.726 butir atau setara dengan 659,917 kg," katanya.

Wahyu mengatakan, seluruh barang bukti yang diamankan jika dikonversi dalam rupiah bernilai Rp 2,7 triliun, dengan estimasi dapat menyelamatkan hingga 11 juta jiwa.

"Dari barang bukti tersebut kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sejumlah 11.407.315 jiwa dari bahaya narkoba," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement