JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti nama penerimaan murid baru yang mulanya dinamai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan, PPDB ganti nama jadi SPMB bukan hanya nama yang berubah. Menurutnya, terdapat penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya. Dia juga menepis jika ada tudingan pergantian PPDB jadi SPMB ini hanya sebatas nama.

Perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.

Sedangkan pada SMA, Sistem Penerimaan Murid Baru akan dilakukan lintas kabupaten/kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi.

Mendikdasmen menjelaskan berbagai perubahan termasuk persentase penerimaan siswa pada jenjang SMP dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sejak awal pelaksanaan sistem PPDB, yang telah berjalan sejak 2017 silam.

(Fahmi Firdaus )