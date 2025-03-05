Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru, Kamis 6 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |17:59 WIB
Saksikan Morning Zone PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru, Kamis 6 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti nama penerimaan murid baru yang mulanya dinamai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Mendikdasmen Abdul Mu'ti  menjelaskan, PPDB ganti nama jadi SPMB bukan hanya nama yang berubah. Menurutnya, terdapat penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya. Dia juga menepis jika ada tudingan pergantian PPDB jadi SPMB ini hanya sebatas nama.

Perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.

Sedangkan pada SMA, Sistem Penerimaan Murid Baru akan dilakukan lintas kabupaten/kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi.

Mendikdasmen menjelaskan berbagai perubahan termasuk persentase penerimaan siswa pada jenjang SMP dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sejak awal pelaksanaan sistem PPDB, yang telah berjalan sejak 2017 silam.

Saksikan Morning Zone edisi Kamis 6 Maret 2025 yang membahas secara lengkap PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru, bersama Redaktur Okezone.com, Feby Novalius dan narasumber Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.

(Fahmi Firdaus )

      
