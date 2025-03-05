KPK Terbitkan Sprindik Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB

JAKARTA - KPK menyatakan bahwa mulai melakukan pengusutan dugaan korupsi di Bank Jawa barat dan Banten (BJB). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

“Ya karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Setyo kepada wartawan Rabu (5/3/2025).

Setyo belum menjelaskan secara rinci terkait siapa saja pihak tersangka dalam perkara ini. Dia menuturkan, perkembangan berikutnya akan disampaikan dalam konferensi pers.

“Ya kalau tindak lanjut dari penanganannya, pasca dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik, dan direktur, serta deputi lah menentukan kapan akan ditentukan tindak lanjutnya,” ujar dia.

Dia menambahkan, jika ada aparat penegak hukum (APH) lain yang melakukan penyidikan yang sama, menjadi tugas Direktur penyidikan untuk melakukan koordinasi.

“Itu nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasatgas untuk melakukan koordiansi lah,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)