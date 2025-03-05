Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:17 WIB
Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong Besok
Anies Baswedan. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan bakal menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pada Kamis, 6 Maret 2025, besok. Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. 

"Iya, rencananya gitu," kata Ari kepada wartawan, Rabu (5/3/2025). 

Tom Lembong merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan pada 2015-2016. 

Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Ari menjelaskan, rencana kehadiran Anies dalam sidang tersebut sebagai tanda persahabatan keduanya. 

 

