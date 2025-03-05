JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan bakal menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pada Kamis, 6 Maret 2025, besok. Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir.
"Iya, rencananya gitu," kata Ari kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).
Tom Lembong merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.
Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ari menjelaskan, rencana kehadiran Anies dalam sidang tersebut sebagai tanda persahabatan keduanya.