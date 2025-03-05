Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong Besok

JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan bakal menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pada Kamis, 6 Maret 2025, besok. Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir.

"Iya, rencananya gitu," kata Ari kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Tom Lembong merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.

Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ari menjelaskan, rencana kehadiran Anies dalam sidang tersebut sebagai tanda persahabatan keduanya.