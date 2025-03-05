Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bekasi Lumpuh Akibat Banjir, Wamendagri Sarankan Sekolah Diliburkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:31 WIB
Bekasi Lumpuh Akibat Banjir, Wamendagri Sarankan Sekolah Diliburkan
Pantauan Udara Kondisi Banjir di Kota Bekasi. Foto: Dok BNPB.
BEKASI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta agar sekolah di wilayah Bekasi untuk sementara diliburkan. Hal itu lantaran banjir parah yang melanda beberapa kawasan tersebut. 

Namun jika tidak bisa diliburkan, Bima meminta ada alternatif lain untuk kegiatan belajar mengajar. Hal itu disampaikan Bima saat meninjau tenda darurat yang disediakan untuk para warga terdampak banjir Perumahan Pondok Gede Permai.

"Ya, kalau kondisi masih belum memungkinkan, tentunya sekolahnya diliburkan dulu. Diliburkan dulu, gitu. Nggak mungkin, ya. Tapi tentu nanti akan diantisipasi. Apakah ada lokasi sementara untuk kegiatan belajar mengajar?," kata Bima kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Namun, kata dia hal tersebut nantinya akan diputuskan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Dia menyebut sekolah terdampak kini sedang dalam pendataan.

"Datanya kan nanti sedang konsolidasikan dulu oleh pemerintah kota. Baru kemudian dilaporkan dan kebutuhan seperti apa," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
