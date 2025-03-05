Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sita Narkoba Senilai Rp2,72 Triliun Hanya dalam 2 Bulan Operasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:44 WIB
Polri Sita Narkoba Senilai Rp2,72 Triliun Hanya dalam 2 Bulan Operasi
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Narkoba. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkoba sebanyak 4,1711 ton, dengan nilai mencapai Rp2,72 triliun.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, pengungkapan itu dilakukan dalam kurun waktu dua bulan sejak Januari hingga Februari 2025, dengan total kasus sebanyak 6.881.

"Dengan total barang bukti narkotika mencapai 4,171 ton, termasuk sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan tembakau sintetis," kata Wahyu saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

"Sementara itu, nilai total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan mencapai Rp2,72 triliun," sambungnya.

Selain menangkap pelaku dan menyita barang bukti, Wahyu mengatakan bahwa Bareskrim Polri juga melakukan penyitaan aset terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis narkoba senilai Rp853 juta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement