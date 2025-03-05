Ahok Siap Diperiksa di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ini Kata Kejagung



JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Andriansyah menuturkan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina masih dilakukan.

Hal itu disampaikan Febrie merespons saat ditanyai mengenai peluang pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

“Proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk membuktikan, pasti kita periksa,” kata Febrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Febrie menerangkan, penanganan perkara tersebut bertujuan untuk membersihkan Pertamina. Menurutnya, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam kasus tersebut dapat dipanggil.

"Dan perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina. Dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat," ucap dia.

"Kita berharap banyak Pertamina kiprahnya jangan kalah lah dengan negara-negara lain terutama negara tetangga," sambungnya.