HOME NEWS NASIONAL

Langganan Banjir, Warga Pondok Gede Permai Direncanakan Bakal Direlokasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:29 WIB
Langganan Banjir, Warga Pondok Gede Permai Direncanakan Bakal Direlokasi
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau pos pengungsian korban banjir Pondok Gede Permai (PGP) pada Rabu (5/3/2025). Adapun, pos pengungsian tersebut berada di gudang logistik BNPB, Jatiasih, Kota Bekasi. 

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan telah menyinggung relokasi warga PGP. Sebab, daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir. 

"Saya tadi sudah koordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota, seperti kita kurang lebih 2-3 bulan lalu dengan Bapak BNPB di Flores Timur ya Pak ya. Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," kata Ara di lokasi. 

Ara menjelaskan, relokasi perlu dibicarakan dengan baik-baik lantaran yang berpindah bukan hanya tempat tinggal, tapi kehidupan warga. 

"Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua, jadi diajak tanya baik-baik," ujarnya. 

 

