Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran, Polisi Siapkan Skenario Rekayasa Lalulintas

JAKARTA - Menjelang arus mudik lebaran, Korps Lalu Lintas Korlantas) Polri telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengurai kepadatan arus lalulintas. Dalam program One on One, yang bakal tayang Jumat pekan ini di Sindonews TV, Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryono Nugroho mengaku pihaknya telah menyiapkan rekayasa arus lalulintas jika terjadi kepadatan volume kendaraan.

Tak hanya di Jalan Tol, pihak kepolisian juga telah menyiapkan strategi di titik-titik wisata dan jalur penyeberangan yang berpotensi mengalami lonjakan arus kendaraan.

"Ya memang operasi ketupat sasarannya banyak, tidak hanya di jalan tol, jalan nasional, jalan alternatif bahkan pantura, jalan selatan atau alternatif lain. Tempat-tempat wisata, tempat-tempat penyebrangan ini sudah kita identifikasi kita sudah belanja masalah sehingga pada saat ada lompatan arus itu antisipasi sudah ada," ujar Jendral Bintang Dua itu.

Dia menyampaikan salah satu skema arus lalulintas mengurai adanya kepadatan kendaraan dengan memberlakukan skema contra flow.