Banjir Belum Surut, Jakarta Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Banjir Jakarta belum surut sepenuhnya. Namun, cuaca Jakarta diprakirakan bakal kembali diguyur hujan sepanjang hari ini, Rabu (5/3/2025).

Berdasarkan informasi dari BPBD DKI Jakarta yang menukil data BMKG menyebutkan, wilayah Jakarta Pusat bakal diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu berada di kisaran 24-29 derajat dengan kelembapan 76-96 persen.

Kondisi serupa juga akan terjadi di Jakarta Utara. Suhu Suhu berada di kisaran 24-28 derajat dengan kelembapan 78-96 persen.

Wilayah Jakarta Barat juga diprakirakan bakal diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu berada di kisaran 23-29 derajat dengan kelembapan 75-96 persen.

Hujan ringan juga akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu berada di kisaran 23-29 derajat dengan kelembapan 74-98 persen.

Jakarta Timur diprakirakan juga akan diguyur hujan pada hari ini. Suhu berada di kisaran 24-29 derajat dengan kelembapan 77-98 persen.

Kepulauan Seribu diprediksi tak luput dari guyuran hujan ringan. Adapun suhu berada di kisaran 26-28 derajat dengan kelembapan 78-85 persen.



(Arief Setyadi )