Perahu Evakuasi Terbalik, Bocah 3 Tahun di Tebet Jaksel Hanyut Terseret Banjir

JAKARTA - Bocah berusia 3 tahun berinisial A hanyut terseret banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban hanyut akibat perahu evakuasi terbalik.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 4 Maret kemarin.

“Saat dalam perjalanan menuju tempat evakuasi, perahu terbalik akibat arus deras dari Gang Perintis RT 010 RW 010 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan,” kata Yohan dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Yohan menerangkan, saat itu para petugas melakukan evakuasi banjir di kawasan Kebon Baru. Namun, saat menuju lokasi evakuasi, perahu terbalik.

Akibatnya, lanjut Yohan, sebanyak tiga orang hanyut dan dua bisa diselamatkan. “Mengakibatkan tiga orang hanyut terbawa arus, namun dua orang berhasil diselamatkan kembali,” ujar dia.

Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pencarian terhadap satu orang korban tersebut.

(Arief Setyadi )