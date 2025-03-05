Banjir Besar di Bekasi, Bupati: BPBD dan Dinsos Turun ke Lokasi, Segera Salurkan Bantuan!

CIKARANG – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi untuk bergerak mengevakuasi masyarakat terdampak banjir. Selain itu, pihaknya menekankan agar memastikan penanganan darurat berjalan efektif dan bantuan harus langsung segera disalurkan.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diterjang banjir besar yang melumpuhkan aktivitas warga terutama di wilayah Cikarang dan sekitarnya. Setidaknya ada 13 kecamatan yang terdampak. Daerah tersebut meliputi 36 titik di 24 desa/kelurahan wilayah Bekasi terdampak dengan rata-rata ketinggian banjir 40 sampai 200 cm.

"Sejak subuh tadi saya telah berkoordinasi dengan BPBD untuk mengumpulkan informasi dan data-data di mana saja wilayah yang terdampak banjir, ada 13 kecamatan, 24 desa/kelurahan dan 36 titik banjir yang rata-rata ketinggian air dari 40 cm sampai 200 cm yang paling parah terendam. Setelah itu, saya sudah instruksikan juga ke Dinas Sosial untuk memberikan bantuan langsung ke tenda-tenda pengungsian sementara ," kata Ade dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/3/2025).

Untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, Pemkab Bekasi menerjunkan tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, tenda dan dapur umum juga didirikan guna memastikan kebutuhan warga terdampak bisa terpenuhi dengan baik.

"Semua ASN juga harus punya rasa empati yang tinggi atas kejadian banjir ini, termasuk BUMD juga harus turun bantu penanganan korban banjir," tuturnya.