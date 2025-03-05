Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pasutri di Sukajaya Bogor Tewas Terseret Arus Sungai

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |06:56 WIB
Tragis, Pasutri di Sukajaya Bogor Tewas Terseret Arus Sungai
Ilustrasi (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pasangan suami istri (Pasutri) warga Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di Sungai Cisarua. Keduanya hanyut di aliran sungai tersebut ketika debit air sedang meningkat.

"Benar (pasangan suami istri terseret arus sungai)," kata Kapolsek Cigudeg Kompol Uba Subroto, Rabu (5/3/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa 4 Maret 2025. Awalnya, kedua korban yang diketahui bernama Ropi (57) dan Encih (46) beraktivitas di ladang.

"Namun, hingga sore (kedua korban) tak kunjung pulang. Sehingga, anaknya korban berinisiatif menyusul ke kebun namun tidak ditemukan," jelasnya.

Dari situ, sang anak bergegas mencari kedua orangtuanya dan menyisir sungai tidak jauh dari kebun. Akhirnya, kedua orangtuanya ditemukan dalam keadaan hanyut di aliran Sungai Cibogo Cisarua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor banjir Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement