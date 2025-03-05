Tragis, Pasutri di Sukajaya Bogor Tewas Terseret Arus Sungai

BOGOR - Pasangan suami istri (Pasutri) warga Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di Sungai Cisarua. Keduanya hanyut di aliran sungai tersebut ketika debit air sedang meningkat.

"Benar (pasangan suami istri terseret arus sungai)," kata Kapolsek Cigudeg Kompol Uba Subroto, Rabu (5/3/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa 4 Maret 2025. Awalnya, kedua korban yang diketahui bernama Ropi (57) dan Encih (46) beraktivitas di ladang.

"Namun, hingga sore (kedua korban) tak kunjung pulang. Sehingga, anaknya korban berinisiatif menyusul ke kebun namun tidak ditemukan," jelasnya.

Dari situ, sang anak bergegas mencari kedua orangtuanya dan menyisir sungai tidak jauh dari kebun. Akhirnya, kedua orangtuanya ditemukan dalam keadaan hanyut di aliran Sungai Cibogo Cisarua.