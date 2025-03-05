JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, ratusan RT dan sejumlah ruas jalan masih terendam banjir hingga Rabu (5/3/2025) pukul 06.00 WIB. Ketinggian air banjir bervariasi.
"Update pukul 06.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 100 RT dan 2 ruas jalan tergenang," ucap Yohan.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
- Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
- Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi
- Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 s.d 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
- Kel. Kembangan Utara
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 s.d 80 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
Jakarta Pusat terdapat 2 RT yang terdiri dari:
*- Kel. Petamburan*
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 40 cm
* Penyebab: Luapan PHB
Jakarta Selatan terdapat 38 RT yang terdiri dari:
- Kel. Lenteng Agung
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
- Kel. Cipulir
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 70 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Pondok Pinang
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 100 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan