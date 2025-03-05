Berangsur Surut, 100 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, ratusan RT dan sejumlah ruas jalan masih terendam banjir hingga Rabu (5/3/2025) pukul 06.00 WIB. Ketinggian air banjir bervariasi.

"Update pukul 06.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 100 RT dan 2 ruas jalan tergenang," ucap Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:

- Kel. Duri Kosambi

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kedaung Kali Angke

* Jumlah: 4 RT

* Ketinggian: 30 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 150 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kebon Jeruk

* Jumlah: 3 RT

* Ketinggian: 60 s.d 100 cm

* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Selatan

* Jumlah: 4 RT

* Ketinggian: 90 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Selatan

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kembangan Utara

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 s.d 80 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

Jakarta Pusat terdapat 2 RT yang terdiri dari:

*- Kel. Petamburan*

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 40 cm

* Penyebab: Luapan PHB

Jakarta Selatan terdapat 38 RT yang terdiri dari:

- Kel. Lenteng Agung

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 30 cm

* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipulir

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 70 cm

* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Pondok Pinang

* Jumlah: 3 RT

* Ketinggian: 100 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan