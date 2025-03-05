Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berangsur Surut, 100 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |07:17 WIB
Berangsur Surut, 100 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir
Banjir Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, ratusan RT dan sejumlah ruas jalan masih terendam banjir hingga Rabu (5/3/2025) pukul 06.00 WIB. Ketinggian air banjir bervariasi.

"Update pukul 06.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 100 RT dan 2 ruas jalan tergenang," ucap Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
- Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 s.d 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kembangan Utara
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 s.d 80 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

Jakarta Pusat terdapat 2 RT yang terdiri dari:
*- Kel. Petamburan*
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 40 cm
* Penyebab: Luapan PHB

Jakarta Selatan terdapat 38 RT yang terdiri dari:
- Kel. Lenteng Agung
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipulir
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 70 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Pondok Pinang
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 100 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
