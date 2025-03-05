Banjir Jakarta, 4.258 Orang Mengungsi di 25 Lokasi

JAKARTA - BPBD Provinsi DKI Jakarta mencatat ribuan jiwa mengungsi di 25 titik akibat banjir kiriman pada Senin 3 Maret dan Selasa 4 Maret 2025. Adapun pengungsi terbanyak berada di wilayah Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan dan Bidara Cina, Jakarta Timur.

"Total pengungsi 4.258 jiwa tersebar di 25 titik tenda pengungsian," ucap Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Berikut rincian lokasi pengungsian dan jumlah pengungsi;

Kel. Kampung Melayu

1. SDN Kampung Melayu 01/02 (260 Jiwa)

2. Masjid Jami Miftahul Huda (181 Jiwa)

Kel. Bidara Cina

3. RPTRA RT.10 RW.11 (48 Jiwa)

4. Masjid Abrol RT.12 RW.11 (71 Jiwa)

5. SKKT RT.6,13 RW.11 (70 Jiwa)

6. GPIB Penabur (182 Jiwa)

7. GOR (599 Jiwa

Kel. Cawang

8. Musholla Al Ishlah (53 Jiwa)

9. Ruko - Ruko Pinggir Jalan (130 Jiwa)

10. Universitas Binawan (531 Jiwa)

Kel. Pejaten Timur

11. SDN 22 (450 Jiwa)

12. SMPN 46 (300 Jiwa)

Kel. Cilandak Timur

13. Musholla Al Makmuriyah (39 Jiwa)

14. Pendopo RT.3 RW.3 (19 orang)

Kel. Lebak Bulus

15. Musholla Al - Mabrur RT.8 RW.8 (100 Jiwa)

Kel. Lenteng Agung

16. Majelis Ta'lim RW.03 (230 Jiwa)

Kel. Kembangan Selatan

17. Majelis Nurul Muhi, RT.2 RW.9 (52 Jiwa)

Kel. Kedoya Selatan

18. Kantor Kel Kedoya Selatan (31 Jiwa)

Kel. Kedaung Kali Angke

19. Masjid Jami Alfudholah (37 Jiwa)

Kel. Pengadegan

20. Rusunawa Pengadegan (200 Jiwa)

21. GOR Pengadegan (500 Jiwa)

22. Kantor Kecamatan (80 jiwa)

23. Yayasan Lia (50 Jiwa)

24. Town House Pengadegan (15 Jiwa)

25. SD 03 Pengadegan (30 jiwa)

Bantuan BPBD:

* Makanan Siap Saji

* Paket kidsware

* Air Mineral

* Selimut

* Family Kit