Balita Hanyut Terbawa Banjir di Kebon Baru Tebet Ditemukan Tewas

JAKARTA - Petugas gabungan bersama warga berhasil menemukan balita berusia 3 tahun berinisial AA yang sempat hanyut terbawa arus banjir di Jalan J, Gang Perintis, RT 10/10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, balita tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, dalam melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan pihaknya mengerahkan 10 personel beserta peralatan pendukungnya.

"Alhamdulillah, korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi pada pukul 01.00 WIB dini hari, tidak jauh dari titik awal korban terbawa arus," ujar Huda saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Huda menjelaskan, selanjutnya jenazah dibawa oleh tim gabungan dan warga setempat menuju lokasi persemayaman di rumah neneknya yang berada di RT 04/08, Kelurahan Kebon Baru.

"Rencananya, jenazah akan dimakamkan hari ini. Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada pihak keluarga," ucapnya.