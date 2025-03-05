Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Berduka, Pramono Takziah ke Rumah Duka Balita Hanyut saat Evakuasi di Tebet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |09:24 WIB
Ikut Berduka, Pramono Takziah ke Rumah Duka Balita Hanyut saat Evakuasi di Tebet
Gubernur Jakarta Pramono Anung takziah ke rumah balita korban banjir (Foto: Ist/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertakziah ke rumah duka balita berinisial AA (3) yang hanyut saat proses evakuasi banjir menggunakan perahu karet di Jalan J, Gang Perintis, RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Pramono bertakziah didampingi langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin pada Rabu (5/3/2025) pagi tadi.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini saya melayat bidadari kecil yang baru saja berpulang. Athariz Alsaki Bin Abidin adalah korban banjir yang hanyut pada saat proses evakuasi," ujar Pramono.

"Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan," tambahnya.

Pramono menekankan akan memastikan seluruh bagian Pemerintah Jakarta terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera terminimalisir.

Sebelumnya, petugas gabungan bersama warga berhasil menemukan balita berusia tiga tahun berinisial AA yang sempat hanyut terbawa arus di Jalan J, Gang Perintis, RT 10/10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditemukan balita tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, dalam melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan pihaknya mengerahkan 10 personel beserta peralatan pendukungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504/pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786/pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement