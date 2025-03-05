Ikut Berduka, Pramono Takziah ke Rumah Duka Balita Hanyut saat Evakuasi di Tebet

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertakziah ke rumah duka balita berinisial AA (3) yang hanyut saat proses evakuasi banjir menggunakan perahu karet di Jalan J, Gang Perintis, RT 10/10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Pramono bertakziah didampingi langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin pada Rabu (5/3/2025) pagi tadi.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini saya melayat bidadari kecil yang baru saja berpulang. Athariz Alsaki Bin Abidin adalah korban banjir yang hanyut pada saat proses evakuasi," ujar Pramono.

"Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan," tambahnya.

Pramono menekankan akan memastikan seluruh bagian Pemerintah Jakarta terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera terminimalisir.

Sebelumnya, petugas gabungan bersama warga berhasil menemukan balita berusia tiga tahun berinisial AA yang sempat hanyut terbawa arus di Jalan J, Gang Perintis, RT 10/10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditemukan balita tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, dalam melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan pihaknya mengerahkan 10 personel beserta peralatan pendukungnya.