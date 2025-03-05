Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update, 85 RT dan 2 Ruas Jalan Masih Terendam Banjir di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:08 WIB
Update, 85 RT dan 2 Ruas Jalan Masih Terendam Banjir di Jakarta
Banjir jakarta (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat berangsur surut pada Rabu (5/3/2025) pukul 08.00 WIB. Banjir menyisakan 85 RT dan 2 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi.

"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 85 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," kata Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
- Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 sampai dengan 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380/banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188359/wamensos_agus_jabo_priyono-HWTA_large.jpg
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188352/kondisi_lapas_kuala_simpang_aceh_usai_banjir-Rf1j_large.jpg
Kondisi Lapas dan Rutan di Aceh Usai Diterjang Banjir Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342/banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236/tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188232/bnpb-3ZUd_large.jpg
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement