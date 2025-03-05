Update, 85 RT dan 2 Ruas Jalan Masih Terendam Banjir di Jakarta

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat berangsur surut pada Rabu (5/3/2025) pukul 08.00 WIB. Banjir menyisakan 85 RT dan 2 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi.

"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 85 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," kata Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:

- Kel. Duri Kosambi

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kedaung Kali Angke

* Jumlah: 4 RT

* Ketinggian: 30 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 150 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kebon Jeruk

* Jumlah: 3 RT

* Ketinggian: 60 sampai dengan 100 cm

* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Selatan

* Jumlah: 4 RT

* Ketinggian: 90 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Selatan

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke