JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat berangsur surut pada Rabu (5/3/2025) pukul 08.00 WIB. Banjir menyisakan 85 RT dan 2 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi.
"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 85 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," kata Yohan.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
- Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
- Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke
- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi
- Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 sampai dengan 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke