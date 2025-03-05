Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Pejaten Timur Berangsur Surut, Warga Dibantu Petugas Gabungan Mulai Bersihkan Lumpur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:09 WIB
Banjir Pejaten Timur Berangsur Surut, Warga Dibantu Petugas Gabungan Mulai Bersihkan Lumpur
Warga bersihkan banjir yang surut
A
A
A

JAKARTA - Warga dibantu petugas gabungan dari Dinas Gulkarmat, PPSU atau pasukan oranye dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) mulai membersihkan lumpur sisa banjir di RT 5/RW 8, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (5/3/2025) pagi ini. 

Pantauan Okezone di lokasi satu unit mobil pompa milik Dinas Gulkarmat berada dilokasi untuk menyedot air dari aliran Ciliwung. Kemudian air dipergunakan untuk menyemprot lumpur yang cukup tebal.

Pasukan oranye dan biru membantu mengeruk lumpur menggunakan sekop dibantu air yang disemprotkan dari unit damkar.

Warga menyebut banjir yang sempat merendam hingga 4 meter itu mulai surut sejak Selasa (4/3) malam. Namun, tidak adanya aliran listrik yang masih dimatikan PLN menjadi kendala tidak bisa menyalakan mesin air untuk melakukan pembersihan lumpur secara mandiri.

"Surutnya dari semalam cuma baru sebagian di bawah (bantaran kali) masih ada genangan banjir," ucap salah seorang warga.

"Ini warga kesulitan (bersihkan lumpur) listrik mati tidak bisa menyalakan air," tambahnya.

Sebelumnya, Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat berangsur surut pada Rabu (5/3/2025) pukul 08.00 WIB. Banjir menyisakan 85 RT dan 2 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi.

"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 85 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," kata Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
- Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 s.d 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

- Kel. Kembangan Utara
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 s.d 80 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 25 RT yang terdiri dari:
- Kel. Lenteng Agung
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kel. Pondok Pinang
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 100 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Pengadegan
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 310 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188653//jalan_rusak_di_sumatera-JjsU_large.jpg
72 Jalan dan 31 Jembatan Nasional Rusak Akibat Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188576//apa_saja_isi_tas_siaga_bencana_untuk_kondisi_darurat_ini_daftar_lengkapnya-cDxt_large.jpg
Apa Saja Isi Tas Siaga Bencana untuk Kondisi Darurat? Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/482/3188554//kemenkes_sufor-o6db_large.jpg
Kemenkes Tak Rekomendasikan Penyaluran Susu Formula di Daerah Bencana Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504//pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188432//tni-EKuC_large.jpg
Solidaritas Nasional! Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188415//viral-GEk3_large.jpg
Banjir Sumatera, Mantan Hakim MK Usul Satgas PKH Kejagung Tindak Tegas Perusak Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement