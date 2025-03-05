Warga Korban Banjir Tetap Berpuasa di Posko Pengungsian Kampung Melayu

JAKARTA - Situasi yang sulit pascabanjir tidak mengurungkan niat warga Jatinegara untuk berpuasa, termasuk seorang ibu bernama Beti.

Meskipun dia harus sahur di posko pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu, namun Beti mengaku tidak kekurangan bantuan makanan sedikit pun.

"Alhamdulillah ada yang memperhatikan makan sahur," kata Beti saat ditemui di lokasi, Rabu (5/3/2025).

Namun Beti mengatakan, banyak juga para pengungsi yang sengaja membeli makan sahur sendiri karena keterlambatan.

"Sebagian ada yang beli karena kadang agak telat ya mungkin terkendala (banjir) juga, tapi kemarin kemarin engga, lancar aja," katanya.