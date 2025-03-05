Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Terjang Bekasi, 600 Warga Mengungsi di Gudang Logistik BNPB Jatiasih

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:18 WIB
Banjir Terjang Bekasi, 600 Warga Mengungsi di Gudang Logistik BNPB Jatiasih
Banjir di Bekasi (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi pengungsian masyarakat terdampak banjir di Kota Bekasi, yang berlokasi di Gudang Logistik BNPB di Jalan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 4 Maret 2025 malam. 

Tercatat, terdapat 297 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 600 jiwa yang mengungsi di pos pengungsian Gudang Logistik BNPB Jatiasih. 

Pada peninjauan ini Kepala BNPB bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemerintah pusat akan terus mendorong dan mendampingi upaya penanganan darurat banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Bekasi. 

“Alhamdulillah karena kerja sama semua pihak dan Bapak Menteri Sosial turun ke lapangan mudah-mudahan yang Kota Bekasi ini menjadi pokok perhatian kita bisa segera diselesaikan ada dua titik yang sangat besar banjirnya yaitu di kantor pemerintahan di kantor Wali Kota Bekasi dan ada satu mal Mega Bekasi itu terendam juga akibat tanggulnya jebol,” ungkap Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu (5/3/2025).

Kepala BNPB juga menyampaikan prioritas utama saat ini yang dlakukan tim gabungan adalah evakuasi warga terdampak yang masih terjebak banjir. 

“Warga masih mengungsi di sini, memang seluruh Jabodetabek yang masih agak tinggi di Kota Bekasi. Prioritas pertama memang evakuasi, kita sudah terjunkan tim sampai semuaya berhasil diselamatkan,” tambah Suharyanto. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BNPB Banjir di Bekasi banjir
