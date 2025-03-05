BEKASI - Banjir masih merendam Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dua hari ini. Warga pun menantang Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk meninjau wilayahnya.
Warga Kampung Gabus, Jimin (52) mengatakan, sejak terendam banjir pada Selasa (4/3/2025), belum ada satu pun pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang meninjau langsung wilayah mereka.
"Bupati harus segera bersikap menangani ini, jangan satu titik doang yang ditinjau, kalau bisa datang ke sini (Kampung Gabus)," ucapnya, Rabu (5/3/2025).
Diperkirakan terdapat ribuan rumah yang terdampak dari tiga desa, yakni Desa Srimukti, Srijaya, dan Sriamur. Banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 sentimeter hingga dua meter.
Selain itu, kata Jimin, akses utama Jalan Kampung Gabus juga terputus karena meluapnya air anak sungai Kali Bekasi. Ia juga mendesak agar Ade benar-benar turun ke lapangan melihat nasib warganya yang menjadi korban banjir.
"Turun langsung ke Gabus, jangan cuma mantau, seorang Bupati harus turun ke lapangan," tegas dia.